［原発と福島］この地で＜１＞東京電力福島第一原発の事故後、放射性物質が付いた表土をはぎ取る除染が行われ、発生した除染土の保管場所として福島県大熊町と双葉町に中間貯蔵施設が整備された。施設に土地を明け渡し、古里を離れて暮らす住民たちは今、何を思うのか。「原発と福島」第５１部は、中間貯蔵施設に姿を変えた古里と住民たちとのつながりをたどった。机の上に残されたランドセルやノート。黒板には、次の登校日に