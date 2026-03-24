◇第98回選抜高校野球大会第5日・1回戦帝京長岡1−5東北（2026年3月23日甲子園）【みんなイイじゃん】銀傘にこだまする歓声も、アルプス席からの応援も、2年前と少しも変わらない。帝京長岡の川村光翼（こうすけ、3年）にとって変わったのは、ユニホームだけだった。「前回は雰囲気に押されたけど、今回はガツガツいく自分を出せたと思う。甲子園は守りやすかった」24年夏。木更津総合（千葉）の1年生だった川村は背番