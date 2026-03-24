自民党が４月の党大会で採択する党の２０２６年運動方針案の全容が２３日、判明した。党是の憲法改正について「必ずや実現する」と掲げ、改憲原案の国会提出と国民投票の早期実現を明記した。党勢拡大に向け、来年の統一地方選を含めた重要選挙を勝ち抜く姿勢を強調し、選挙対策におけるＳＮＳ戦略強化の姿勢を打ち出した。運動方針案では、昨年１１月に結党７０年の節目を迎えたことを踏まえ、「強い覚悟を持って、国民投票に