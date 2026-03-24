新日本プロレス４月４日両国大会で辻陽太（３２）のＩＷＧＰヘビー級王座に挑む「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」覇者カラム・ニューマン（２３）が、最年少記録ラッシュを予告した。２３歳６か月で栄冠を手にした?ザ・プリンス?が同大会で最高峰王座を獲得すれば、中邑真輔の最年少記録（２３歳９か月）を更新する。カラムはＩＷＧＰだけでなく、日本プロレス界の主要な最年少記録をすべて塗り替えるつもりだ。「ユナイ