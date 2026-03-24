大相撲春場所で3度目の優勝を飾り、大関復帰を確実とした関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が千秋楽から一夜明けた23日、堺市東区の同部屋で会見した。「格好いいパパ大関」へ、打倒・大の里（25＝二所ノ関部屋）に意欲を示した。25日の夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）番付編成会議と理事会を経て、12場所ぶりの大関復帰が正式に決まる。また、スポニチ本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が今場所を総括した。