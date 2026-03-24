政府は自治体が借金をする際に発行する地方債について、デジタル証券でも発行可能にするよう法整備を進める。購入者の幅を広げ、資金調達先を多角化する狙いがある。地方財政法などの改正案を近く閣議決定し、今国会に提出する。２０２７年４月からの導入を目指す。デジタル証券は、データの改ざんや不正が難しく、従来の証券化商品に比べ、価値を小口化しやすい。そのため、大きな資金を持つ投資家以外でも少額からの投資が可