ドジャースが開幕前から他球団との差をさらに広げた。米紙「ニューヨーク・ポスト」の姉妹紙「カリフォルニア・ポスト」で、地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」から転じた人気名物コラムニストのディラン・ヘルナンデス記者が太鼓判を押した。チームはアリゾナでスプリングトレーニング中に行われたオープン戦（カクタスリーグ）では１９勝８敗１分け。数字自体に大きな意味はないにせよ、その中身はむしろ不気味なほど整ってい