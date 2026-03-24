映画監督の河崎実氏が俳優の森田健作がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「森田健作青春もぎたて朝一番！」（３月２９日、午前６時半）とニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」（４月４日、午後８時半）出演のため、都内で収録を行った。河崎監督は明治大学在学中から映画製作を始めた。「目指すべきは長嶋茂雄さん、イメージするのは植木等さん」を自負として、これまでに３０本以上の映画を世に放ち