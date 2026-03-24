大丸心斎橋店（大阪市中央区）は2026年、開業300周年を迎えた。大丸は1717(享保2)年、下村彦右衛門正啓が、29歳の時に古着商「大文字屋」を屋号にした小さな店を京都・伏見で創業した。中井芳瀧「浪花百景 松屋呉服店」※画像出典・J.フロントリテイリング資料館心斎橋筋呉服店松屋『摂津名所図解』※画像出典・J.フロントリテイリング資料館その後、1726(享保11)年11月1日に大阪・心斎橋へ出店。呉服店「松屋」として開業し