阪神の開幕ローテ７人体制が２３日、固まった。埋まっていなかった４月２日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）の最後のイスは通算３７勝の実力派左腕・伊藤将の見込み。今月２２日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（タマスタ筑後）に先発し、５回２安打１失点と好投していた。盤石の布陣だ。２７日から始まる巨人との開幕３連戦（東京Ｄ）は２年連続の大役を務める村上、高橋、伊原の順に起用。ホーム開幕となる３１日からのＤｅＮＡ