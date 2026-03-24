阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が２３日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、準々決勝で敗れたＷＢＣを総括した。今後の世界大会を見据えてピッチクロックなど国際ルールの早期導入を日本球界に提言。米ドジャース・大谷翔平投手（３１）の素顔、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）での対戦や投球を受けた衝撃を告白した。また２７日の開幕・巨人戦（東京Ｄ）に向け、３人の要警戒打者を挙げた。（取材・構成＝中野雄太）