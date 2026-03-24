オリックス・岸田護監督（４４）が、不振にあえぐ主力野手を２４日からのファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）に出場させる方針を明かした。８勝５敗１分けで終えたオープン戦では、杉本が１５打数１安打の打率６分７厘、紅林は２８打数２安打の同７分１厘と苦戦。２２日の阪神戦（同）後、指揮官は「（２人は）出る予定にしています。２軍の、この京セラＤでの試合は有効活用させてもらう」と“延長戦”を設けた意図を説明した