オリックス・寺西成騎投手（２３）が２７日の開幕・楽天戦（京セラＤ）でブルペン待機する可能性が２３日、高くなった。２４年ドラフト２位で入団し、プロ１年目の昨季は２勝をマーク。先発ローテの一角として飛躍が期待される１５５キロ右腕が、開幕投手・宮城の後を受けることとなりそうだ。“プレ開幕戦”となった２０日のオープン戦・阪神戦（同）では、３回から３番手で５回２失点、５奪三振。８３球のロングリリーフで「