パドレスが２３日（日本時間２４日）、ニック・ピベッタ投手の開幕投手起用を発表。これで全３０チームの開幕投手が出そろった。ピベッタは昨季１３勝５敗の好成績を残したものの今オープン戦では防御率８・２５だったことでパドレスとしては決めかねていた模様だった。開幕投手は次の通り（勝敗は昨季）。ブレーブスのセールが通算７度目の開幕投手となった。【２５日（日本時間２６日】▼ジャイアンツ（ウェブ＝１５勝１１敗）