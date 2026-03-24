歌手岩崎宏美（67）が、デビュー50周年記念コンサート「〜永遠のありがとう〜Grand Finale！」を大阪（4月12日、オリックス劇場）、福島（同18日、いわき芸術文化交流館アリオス）、東京（同29日、東京国際フォーラム）で開催する。昨年おおみそかには37年ぶりにNHK紅白歌合戦で「聖母（マドンナ）たちのララバイ」を熱唱し、変わらぬ歌声を披露した岩崎に歌への思いを聞いた。【阪口孝志】デビューから50周年。この1年は「あっと