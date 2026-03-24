映画「いかレスラー」「ヅラ刑事」「地球防衛未亡人」「還暦高校生」「怪獣天国」などで知られる、“バカ映画の巨匠”河崎実監督（67）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務める29日午前6時30分のFM NACK5「森田健作青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と4月4日午後8時30分のニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」特別版に出演する。河崎監督は“青春の巨匠”森田を相手に「ウルトラマン」の特撮