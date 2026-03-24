南米コロンビアで、125人が乗っていた軍用の輸送機が墜落しました。これまでに少なくとも8人が死亡、88人が負傷しています。コロンビア軍は23日、南部のペルー国境付近で輸送機が墜落したと発表しました。地元メディアによりますと、輸送機には兵士ら125人が搭乗していて、これまでに少なくとも8人が死亡、88人が負傷し、病院へ搬送されたということです。現在、コロンビア軍が事故原因を調査していますが、地元メディアは輸送機は