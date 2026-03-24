俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）の最終話が、24日に放送される。【写真】果たして颯太に会えるのか!?花束を手にする志田未来17日放送の第9話では、颯太（天野優）が未来から来た理由である、未来（志田）の夫で颯太の父親である“まーくん”探しと、“まーくん”と未来を仲直りさせるというミッションが完了。そしてついに颯太が未来に帰る日を迎え、親子に別れの時が。そ