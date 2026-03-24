女優池端杏慈（18）と俳優西垣匠（26）が、リクルートの結婚情報サービス「ゼクシィ」新CMで続投し、2年連続のゼクシィCMガール・ボーイを務めることが、このほど決まった。新CMは25日から放送される。池端は続投の知らせに「今年も最高の年になる！と思いました」と前のめり。「1年目はただただうれしさでいっぱいでした。憧れや理想がつまったかわいいドレスをたくさん着させてもらえて、衣装合わせの段階から本当に幸せでした。