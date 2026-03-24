◇オープン戦ホワイトソックス―アスレチックス（2026年3月23日）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」でスタメン出場。2打数無安打1四球だった。打率は.276。ホワイトソックスはこの試合でオープン戦終了。初回、2死一塁で打席に入った村上は四球で出塁。その後、満塁となり、6番・ソーサの3点適時二塁打でホームを踏んだ。3回の第2打席は先頭打