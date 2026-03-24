15日に肺炎のために69歳で死去した大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんの通夜が23日、千葉県内の斎場で営まれ、二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）、横綱・大の里ら約400人が「南海の黒豹（ひょう）」の愛称で親しまれた昭和の名大関をしのんだ。祭壇の中央には2021年の長女・春山愛里さんの結婚式の前撮り写真が飾られ、棺には背広と緑のネクタイ、家族の手紙などを入れるという。21年12月に一門の大看板を託された二所ノ関