ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、米フロリダ州ダンイーデンのＴＤボールパークでのチームの紅白戦に「４番・一塁」でスタメン出場した。初回の１打席目は変化球を捉えて、痛烈な左前安打を放った。３回の打席は左肩付近に死球を受けたが、そのままプレーを続行。４回の守備後に交代し、１打数１安打１死球でキャンプ最終日を終えた。チームのオープン戦はすでに前日２２日（同２３日）の