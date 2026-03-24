３月28日にスコットランド代表、同31日にイングランド代表と親善試合を戦う日本代表に悲報がもたらされた。日本サッカー協会は24日、英国遠征の日本代表メンバーに選出されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。代わりに、ゲントのDF橋岡大樹が招集されている。まだ詳細は不明だが、北中米ワールドカップを前に、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら続出しているDF陣の怪我人が、またひ