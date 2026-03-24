ＮＹ時間の終盤に入ってもドル円は下値模索が続き、１５８円割れを試す動きも見られている。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も戻り売りに押されている。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている格好。 明日は２月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になる。高市政権によるエネルギー補助金の影響で、２