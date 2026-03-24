NY株式23日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均46421.58（+844.11+1.85%） ナスダック22036.51（+388.90+1.80%） CME日経平均先物53245（大証終比：+2205+4.14%） 欧州株式23日終値 英FT100 9894.15（-24.18-0.24%） 独DAX 22653.86（+273.67+1.22%） 仏CAC40 7726.20（+60.58+0.79%） 米国債利回り 2年債 3.829（-0.072） 10年債 4.334（-0.046） 30年債 4.91