ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。当地で行われたSGでは、地元愛知勢の優勝が1992年クラシックの鈴木幸夫以降ない状況だが、今年も地元の精鋭たちが集結して34年ぶりのVに期待が懸かる。本年度の蒲郡70周年記念を優勝した平本真之や昨年のヤングダービー覇者で地元SG初出場の前田滉。SG2冠の磯部誠、地元の大スター池田浩二が地元での悲願へ勝負強さを発揮する。昨年は平本にと