ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。初日メインの12Rはドリーム戦だ。Vを量産している末永を信頼。前検のトーンは低かったが、エンジンは2連対率ほど悪くない。最低限、インから持たせる足に仕上げて好発進を決める。夜王・毒島の気配は良さそう。注文通りの差しワザで舟をねじ込む。良機を引いた桐生はパワー発揮して。地元のスーパースター・池田はスピードターンで挑む。＜1