日本水泳連盟は23日、8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）と秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選手35人を発表した。日本選手権の男子平泳ぎで史上最年少の17歳で3冠を達成した大橋信（枚方SS）は初の代表入り。都内で会見に出席し「初めての大きな会見で緊張している。小さい頃から見ていた選手と共に戦えるのはとてもうれしい」と初々しく語った。同選手権では100メートルで初の日本記録をマーク。テレビのニュ