ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」が、きょう24日に開幕する。前検トップタイムを計時した菅章哉（37＝徳島）はチルト3度に跳ねた分もあり、次いで2位の6秒62をマークした中村日向（27＝香川）を評価したい。相棒の34号機は1年間を通じて常にハイレベルな足に仕上がっている好素性機。「ちょっと余裕があった。強いて言うなら回転を上げたら良さそうな感じはしたし、パワーはありそう」と手応えはありだ。