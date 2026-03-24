アメリカトランプ大統領「イランは平和を望んでいる。彼らは核兵器を保有しないことなどに合意している。実現するかは見ていかないといけないが」アメリカのトランプ大統領は、イランが「核兵器を保有しないことに合意している」と主張しました。「実現するかは見ていかないといけない」としつつも、「非常に大きなチャンスだ」と強調しています。また、トランプ氏はこれまでの攻撃でイランの指導者層を多数殺害したことで体制を