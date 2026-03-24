【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は23日の声明で、イランとの合意を模索するトランプ米大統領と協議したと明かした上で「われわれはイランやレバノンへの攻撃を続けている」と述べ、攻撃を続行する姿勢を示した。