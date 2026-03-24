無許可開発で去年秋に閉園した札幌の民間動物園「ノースサファリサッポロ」に、札幌市は10月末までに違法建築物の撤去を命じる「除却命令」を出しました。ノースサファリサッポロは、20年間にわたり市街化調整区域で無許可のまま、施設を増改築しながら営業を続け、札幌市は撤去を求めていました。違反の建築物は37棟にのぼり、札幌市は「異例の多さ」と指摘します。札幌市開発指導課坪田修一 課長「20年前から指導していた