柔道グランドスラム・トビリシ大会で優勝した女子63キロ級の嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）が23日、成田空港に帰国した。得意の寝技に加え、強化してきた大外刈りなどの立ち技でも強さを発揮。「練習してきた形が出せた。切れはまだまだだけどタイミングは少しずつつかめた」と新境地開拓に手応えを得た。世界選手権（10月、バクー）代表に内定済み。「まずは世界選手権2連覇。その先に五輪がある」と最大目標の28年ロサンゼ