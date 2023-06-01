俳優の中島裕翔（３２）が、イッセー尾形（７４）主演の舞台「セールスマンの死」（６月２６日開幕、東京劇術劇場プレイハウスほか）に出演することが２３日、分かった。「るつぼ」などで知られるアメリカ現代演劇の旗手アーサー・ミラーが１９４９年に発表した小説の舞台化で、演出は演劇界をリードする気鋭の演出家・小川絵梨子氏が担当する。主演のウィリー役は「一人芝居」の第一人者として海外からも高い評価を得ているイ