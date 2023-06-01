ＥＸＩＬＥがＢ’ｚのギタリスト・松本孝弘と初コラボを果たしたことが２３日、分かった。所属事務所・ＬＤＨで０７年から継承されてきた「２４ｋａｒａｔｓシリーズ」の第５弾として、松本がギターで参加した最新曲「２４ｋａｒａｔｓＧＯＬＤＬＥＧＡＣＹｆｅａｔ．松本孝弘」を３０日に配信リリースする。ＥＸＩＬＥ名義の２４ｋａｒａｔｓシリーズは、約１０年７カ月ぶり。同曲が収録された最新アルバム「２４ｋａｒ