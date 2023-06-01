北海道函館市の函館赤十字病院が、２０２６年度末での閉院を検討していることが分かりました。人口減少や病院の老朽化などが理由だということです。２０２７年３月末をめどに閉院の検討を進めているのは、函館赤十字病院です。病床数は１３７床で、内科や外科、リハビリテーション科など１１の診療科目を有していて、急性期病院として地域医療を担っています。病院を運営する日本赤十字社によりますと、函館市の人口減少や病