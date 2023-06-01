アメリカのトランプ政権は空港の保安検査支援として、ICE＝移民・税関捜査局の捜査官を派遣しました。政府の一部閉鎖の影響による混雑への対策だとしています。アメリカでは、トランプ政権の強硬な不法移民対策をめぐって与野党が激しく対立し、2月に国土安全保障省の暫定予算が失効しました。この影響で、空港の保安検査を担う運輸安全局が人手不足となり、各地の空港で混雑が発生する事態となっています。アメリカトランプ大統