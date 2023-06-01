ＮＹ時間の終盤に入ってもドル円は下値模索が続き、１５８円割れを試す動きも見られている。本日の為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も戻り売りに押されている。本日は一時１５９．６０円近辺まで上昇し、再び１６０円をうかがう動きも出ていたが、またも上値を拒まれている格好。 中東情勢は依然混迷する中、トランプ大統領の投稿で市場の雰囲気は急変。大統領は、イランの発電所やエネルギ