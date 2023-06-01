大阪・梅田の新御堂筋で鋼鉄管が地中から突き出た問題で、大阪市はきょう午前10時から切断作業を開始すると発表しました。今月11日、大阪市北区の新御堂筋で下水道工事のために埋められていた鋼鉄管が一時、13メートルほど地上に突き出しました。注水作業で鋼鉄管の高さは1.6メートルほど突き出た状態で止まっていますが、大阪市はきょう午前10時から切断作業を開始すると発表しました。作業時間は約2時間を見込んでいるということ