南米コロンビアで23日、軍の輸送機が離陸直後に墜落しました。機内には兵士ら125人が搭乗していたということです。ロイター通信などによりますと、コロンビア南部で23日、空軍の輸送機が離陸直後に墜落しました。機内には兵士ら125人が搭乗していたということですが、このうち、およそ70人は生存が確認されたということです。事故の原因はまだわかっていません。ペトロ大統領はSNSで、軍の近代化の遅れを批判しつつ、「あってはな