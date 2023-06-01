EXILEが、B'zのギタリスト 松本孝弘と初コラボレーション。新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を3月30日に配信リリースする。 （参考：EXILE NAOTO、ソロ初の日本武道館公演SWAY・KID PHENOMENONと巡った先人から受け継ぎ伝える“ダンス”の旅） 今年、LDHが6年に一度の祭典『LDH PERFECT YEAR 2026』を迎え、グループでもデビュー25周年に向けて新曲の発表を計画しているEXILE。そんな