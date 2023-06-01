28年ロサンゼルス五輪を目指すサッカーのU―21日本代表が23日、千葉市内で合宿を開始した。当初、トルコ遠征でアルバニアとセルビアの同年代と対戦予定だったが、中東情勢の悪化により韓国遠征に変更し、27日にU―21米国代表、29日にU―23韓国代表と対戦。大岩監督は「いろんなところに協力してもらっての活動なので感謝したい」と話した。1月アジア杯優勝メンバーでA代表に招集されたMF佐藤龍之介（FC東京）らを欠く編成。指