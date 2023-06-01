今年デビュー55周年の歌手、イルカ（75）と45周年の4人組バンド「スターダスト☆レビュー」が、初のコラボ曲を制作した。鈴木茂（74）のシティーポップの名曲「8分音符の詩」のカバーで、25日に配信される。合わせて100周年のタッグが実現した。哀愁漂うアコースティックギターの音色に、イルカの細く透き通った歌声と、スタレビ根本要（68）のハスキーボイスが混ざり合う。デュエットは初めてだったが、ともに「びっくりする