俳優のイッセー尾形（74）と中島裕翔（32）が舞台「セールスマンの死」に出演する。競争社会や家庭崩壊などの問題を描いた米劇作家アーサー・ミラーの名作。イッセーは主人公の老セールスマン役を演じ「まさにアメリカンドリームに敗れ果てた一家の悲惨な物語と言ってもいいでしょう。“今だからこそ意味がある”と思われる作品にしたい」と意気込んだ。中島は主人公の長男役を演じる。「演劇の金字塔である作品に参加するの