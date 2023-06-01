BTSの最新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、30日付のオリコン週間アルバムランキングで通算11作目の1位を獲得した。初週売り上げは54・7万枚で、2026年度海外アーティストとして最高初週売り上げを記録した。同作のタイトルは韓国を代表する民謡を意味し、大衆に長く愛されるようにという思いが込められている。グループはメンバー全員が兵役を終え、今月21日に韓国・ソウル市内の光化門広場でのフリーライブで復活。来月か