俳優のイッセー尾形と、俳優の中島裕翔が、舞台「セールスマンの死」（６月２６〜２８日、東京劇術劇場プレイハウス）で共演することが２３日、分かった。米国の劇作家アーサー・ミラー氏の代表作で、元敏腕セールスマンのウィリー（尾形）が６０歳を超えて希望を失う中で、とある決意をする姿を描く。演出は小川絵梨子氏が務める。主演の尾形は「現代人がこれをどう観（み）るか興味があります。『今だからこそ意味がある』