ＥＸＩＬＥがＢ’ｚのギタリスト松本孝弘と初コラボレーションしたことが２３日、分かった。グループにとって「２４ｋａｒａｔｓ」シリーズの１０年７か月ぶりの最新曲「２４ｋａｒａｔｓＧＯＬＤＬＥＧＡＣＹｆｅａｔ．松本孝弘」が３０日に配信リリースされる。超豪華な初タッグが実現した。ＬＤＨの６年に一度の祭典「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」を迎え、グループも９月のデビュー２５周年に向け