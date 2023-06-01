3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、24日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。『Proof』（2022年6月27日付）以来、3年9ヶ月ぶり通算11作目の1位を獲得した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS初週売上は、ＥＮＨＹＰＥＮ『THE SIN：VANISH』(2026年2月2日付)の初週売上28.9万枚を超える2026年度海