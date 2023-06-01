男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「一秒 / Rebellion」が、24日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。16作連続、通算16作目の1位を獲得した【※】。【動画】SixTONES「一秒 / Rebellion」nonSTop digeST初週売上は前作「Stargaze」（2025年9月22日付：33.0万枚）を上回る39.2万枚。16作連続で初週売上30万枚を超え、B’z、嵐、King & Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成とな