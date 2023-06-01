俳優のイッセー尾形（74）が、舞台「セールスマンの死」（6月26日から、東京芸術劇場プレイハウスなど6都市）で主演を務めることが23日、分かった。共演に中島裕翔（32）らが名を連ねる。消費主義によって変わりゆくアメリカ社会を舞台に、疎外されまいと必死にもがく老いたセールスマンとその家族の物語。米ブロードウェイで742回のロングランを記録したほか、米国で2度映画化。主役のウィリー・ローマン役は日本でも、あまたの名